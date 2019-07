De keepster van Nederland is niet de knapste of "is niet sexy met dat knotje". Nou en!? Godverdomme ze heeft wel gewoon in een wereld cup finale gestaan, en dan kan je neerbuigend doen over het niveau, maar dit is gewoon het hoogste podium in het vrouwen voetbal en in die context dus gewoon een wereld prestatie. De keepster van Nederland verdiend daarom echt wel wat meer respect dan Derksen toont.

Als je kijkt van waar het vrouwen voetbal is gekomen in tien jaar tijd, dan vind ik het dus benieuwd om te zien waar het over tien jaar staat. Dat er nu wat te veel hosanna stemming is rond het hele vrouwen voetbal, tja ze proberen het op een positieve manier te promoten.

Vind je het niks kijk dan niet, maar hou er dan ook je smoel over en ga niet een persoon afbranden op uiterlijk voor de kijkcijfertjes, zielig gedoe.