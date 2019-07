Het was ons het weekje wel voor de tegenstanders van een scherp mes in je pens. We hadden dodelijke steekpartij 1 in Amsterdam en toen kwam heftige + dodelijke steekpartij 2 in Amsterdam. Nu weer steekpartij 3 in Amsterdam, een steekpartij in Eindhoven, een steekpartij in Deventer, een steekpartij in Groningen, een steekpartij in Maassluis, een steekpartij in Venhuizen, een steekpartij in Den Haag, een steekpartij in Boxmeer, een steekpartij in Hoorn, een steekpartij in Rotterdam, een steekpartij in Bergschenhoek en steekpartij 2 in Rotterdam. Misschien dat we in dit land eens wat meer veren in elkaars reet kunnen steken in plaats van messen tussen elkaars ribben. Gaaf land! En wat gaan we doen aan deze gezellige trend, heren en dames politici?