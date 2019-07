Ach God, wat schattig. Nee, dat de SGP de doodstraf nastreeft met "de overheid draagt het zwaard niet vergeefs" en een soort Nedertalibaanse theocratie op basis van den Bijbel wil invoeren, vindt dat het enige recht voor de vrouw het aanrecht is, het man letterlijk het hoofd van de vrouw (want dat arme wicht wordt anders onzalig door verrijking van geest) dat is geen probleem.

Maar in een zelfde overkoepelende fractie op Europees niveau zitten als een man die niet voor open grenzen is voor poezengrijpende twintigers met mentaliteit uit het jaar 0 die hier de bijstandskribbe komen leegvreten (dus "racist") en die mijmerende essays schrijft over dat een vrouw misschien toch ook gelukkig kan wezen als thuisblijvende moeder, paal en perk wil stellen aan extremistische Islam die ongelovigen en Christenen tweederangs of dode burgers wil maken (dus "fascist"), of in een roman schrijft dat een vrouw na een (gespeelde) afwijzing liever heeft dat een man verlangen toont en aandringt dan afdruipt als een watje of zegt voor jou tien anderen (dus "misogyn"), dat is zo beneden de Christelijke waardigheid...

Je kunt je eerder afvragen of je als CU of FvD wel in een zelfde vakje wilt zitten als de Nedertheocraten. En of je als FvD expliciet moet optrekken met Christelijke geloofspartijen. Maar nee, de toren van Brussel hoger dan de hemel en breder dan het continent bouwen en je eigen grenzen openhouden voor je potentiële vervolgers is kennelijk belangrijker dan dat soort principes.

Nou snap ik op zich wel de praktische voordelen van een (los) samenwerkingsverband, maar CU toont zich hier wel een erg selectief verontwaardigde heilige maagd. Die het wel stiekem met de gereformeerde buurjongen heeft gedaan in het steegje achter de kerk terwijl ze in het openbaar slechts vroom elkaars handje vasthouden, maar niet openlijk geassocieerd wil worden met die "vrouwonvriendelijke" pianobepotelaar.