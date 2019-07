Persbericht van Schijnveiligheid en Klassejustitie. Het afromen van Fries blokkeer-DNA is kennelijk zo goed bevallen, dat Fred Brabbelpaus het bij IEDEREEN wil gaan doen. Het wordt wat Tafelsaus betreft mogelijk "om bij niet-verdachten in uitzonderlijke gevallen celmateriaal af te nemen, als zij dat niet vrijwillig afstaan". Wat een uitzonderlijk geval is, bepaalt het OM natuurlijk zelf en aangezien die Openbaarministeriëlen zowel de "misdaad" van de Blokkeerfriezen tot een uitzonderlijk geval verklaarden, alsook gretig intercollegiaal wangslijm en ander lichaamsvocht uitwisselen, zijn we bang dat je binnenkort als argeloze toeschouwer van een onverhoopt opstootje tussen twee bejaarde scootmobielers die tegelijkertijd dezelfde snackbar binnen willen rijden, ook al een hapje van je Loempidel in een potje zult moeten spugen. De enige manier om gevrijwaard te blijven van ongewenste wangslijmafgifte, is door je te verstoppen tussen Zwembadmarokkanen of Stenengooiturken. Dat zijn twee hele specifieke rassen die voor de wet overal mee wegkomen. Pas wel op dat je jezelf bij het verstoppen tussen die groepen niet verraadt door per ongeluk 'minder' te fluisteren, of het geluid van sputterend ontbijtspek na te doen. Ferd Stasihaus heeft overal antiklokkenluiders zitten, die hun wattenklepeltjes sneller langs je wang kunnen halen dan jij "Grondwet!" kunt zeggen. Geen zorgen lieven mensen, de verdachtmaking van onschuldige burgers is allemaal voor onze eigen veiligheid...