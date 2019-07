Dat gesteggel over die doodvermoeiende Wallen in Staphorst aan de Amstel. Nu weer gemeentebordeel-protagonist (fail) Femke Halsema met haar dreigement de gordijnen te sluiten en de prostitutie te verplaatsen: "De drukte, overlast en mensenhandel moeten bestreden worden." Ten eerste over de drukte. Nu is dat gebied weliswaar Amsterdam-Fukushima meets de Efteling op een zonnige zaterdag, maar als je alle parkeerplaatsen weghaalt zijn er niet ineens veel meer auto's. Er zijn gewoon minder parkeerplaatsen. Ja, dan is het wel druk, ja. Kappen met je gare stadsmarketing, schuif al die Tours & Tickets en die suffe rondritbussen de gracht in (je gaat maar lekker op een rondvaartboot zitten), alle wafelwinkels dicht, stoppen met hotels bouwen en als je overlast van dronken Britse idioten ervaart, ten tweede, zet je ze net zo lang in de gevangenis tot hun easyJet-vluchtje weer vertrekt. Netjes afleveren op Schiphol en doei. Dan, ten derde, die mensenhandel en illegale prostitutie. Verplaatsen is verplaatsen van de problemen. Ramen sluiten, dat was bij Asschers Project 1012-fluim ook al zo'n succes, je raakt volledig het zicht kwijt op hotel- en thuisprostitutie, de Oost-Europese tokkiepooiers zijn er nog steeds en de sekswerkers zelf wordt al helemaal niks gevraagd. Dat die 'onvergunde en onzichtbare prostitutie' is toegenomen (dixit Halsema) komt dus niet door de drukte en door stinkende stinktoeristen, het komt door draken van spinsels en visioenen die in de Stopera in een hoge hoed worden gegooid om bühnebeleid te maken over de rug van de vrouwen die daadwerkelijk hun brood verdienen achter de ramen. Optreden tegen de rotte appels en een keertje serieus handhaven, want als je vrouwen onheus wil bejegenen, beschimpen en vernederen ga je maar lekker naar een zwembad.

INSTANT UPDATE: Heb je het al

Alternatieve optie