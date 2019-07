En daarom zitten onze Oranje Godinnen gewoon lekker op de bromfiets, zich op te warmen voor de wedstrijd die helemaal geen wedstrijd is. Want wat wil Zweden, de tegenstander in de halve finale van het WK, nou. Mensen uit Zweden kunnen helemaal niet voetballen. En dus gaat Oranje gewoon winnen, en wel met handicap - dat zegt in dit geval niks weinig over het spelniveau, maar wel over het feit dat de Leeuwinnen met minimaal één doelpunt verschil gaan zegevieren. Dus 2-0. Of 3-1. Of 4-2.