Stel een auto rijdt 50.000 km per jaar. Dan is dat snel 10.000 kWh. Een warmtepomp verbruikt zo'n 12.000 kWh, waarvan 70% in de wintermaanden (8.400 kWh). Voor het overige verbruik (koelkast, tv e.d.) is het gemiddelde verbruik 3.000 kWh per huishouden.

Zonnepanelen leveren in de wintermaanden nog maar 30% op. De vraag hoeveel zonnepanelen en Tesla-homebatterijen er nodig zijn om een beetje fatsoenlijk een winter door te komen. Energieneutraal hoort energieneutraal te zijn. Laten we uitgaan van november t/m maart. 151 dagen.

(10.000 kWh + 3.000 kWh ) x (151 dagen / 365 dagen) = 5.378 kWh verbruik auto en huisapparaten. Daar komt die warmtepomp nog bovenop 8.400 kWh. Tezamen 13.778 kWh voor 151 dagen winter. Per dag is dit dan 91 kWh per dag en 33.215 kWh capaciteit nodig om het aantal zonnepanelen te berekenen voor één huishouden om de winter door te komen. Stel we gaan uit van 300 Wattpiek panelen. 33.215 kWh / 300 = 111 zonnepanelen per huishouden. 'S avonds schijnt de zon niet. Hoeveel Tesla-homebatterijen zijn er dan nodig? Eén Tesla Powerwall heeft een opslagcapaciteit van 14 kWh. 91 kWh / 14 kWh = 7 Powerwalls à 7.740 euro per stuk = € 54.180 per huishouden. Daarbij 111 x 400 euro per paneel = € 44.400. Dan komt daar de installatie van warmptepomp bij à € 15.000 Kortom € 115.000 per huishouden. We hebben zo'n 8 miljoen huishoudens. 8 miljoen x € 115.000 = 920 miljard euro voor de huishoudens (12% van het totale energieverbruik).

920 miljard / 12 x 100 = € 7,66 triljard euro De kosten van isolatie zijn gemiddeld € 6.500. 5 miljoen huizen zijn nog niet of niet voldoende geïsoleerd. Dat is nog eens € 32,5 miljard. 8 miljoen auto's vervangen à € 22.000 euro per elektrische auto = € 176 miljard.

Totale kosten € 7,87 triljard per 15-20 jaar. Misschien 10 triljard wanneer er eens een paneeltje kapot gaat of een warmtepomp.