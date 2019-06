En wederom wordt de dubieuze Nederlandse rol inzake grote wereldproblemen blootgelegd. Nederland die geen actie onderneemt als een schip onder haar vlag aan mensensmokkel doet. Hetzelfde Nederland dat geen actie onderneemt als een passagiersvliegtuig een oorlogsgebied binnenvliegt, om vervolgens het hele geval te gebruiken voor oorlogshitserij. Dat laatste is nogal ironisch aangezien Nederland niet eens in staat is zijn eigen land te verdedigen - maar het wel tegen Rusland durft op te nemen. Right. Nederland dat weigert aan zijn bijdrage inzake de NAVO te voldoen maar wel verwacht dat de VS haar troepen e.d. inzet om Nederland te verdedigen. Nederland dat graag overal iedereen de maat neemt maar de eigen problemen weigert onder ogen te zien of aan te pakken. Nederland dat feitelijk drugshandel heeft gelegaliseert en dus een paradijs is voor drugskartels. Nederland dat geteisterd wordt door een hausse van geweld en criminaliteit en waar men er bewust voor kiest gevaarlijke criminelen 'op verlof' te sturen. Nederland dat materieel levert aan Jihadgroepen in het Midden-Oosten en weigert Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israel. Nederland dat in de EU is uitgehoerd door zijn politici in de valse hoop lucratieve baantjes binnen te slepen. Nederland die overduidelijk laat zien diep in de zak van Soros te zitten. Nederland die gezegend is met politici die 'hun verantwoordelijkheid nemen' door al deze onderwerpen te negeren maar de hele dag lopen te roeptoeteren over 'het klimaat'.

En iedereen ziet het. Iedereen. Alleen hier denkt men dat de hele wereld gekke Henkie is. Maar Nederland is dat zelf.