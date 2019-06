Binnenkort een nieuw dingetje op Twitter dus: tweets die volgens de huisregels eigenlijk verwijderd zouden moeten worden blijven tóch staan, omdat het in het publieke belang is dat iedereen ziet wat deze VIP te zeggen heeft. En aangezien Twitter, net als YouTube trouwens, hun huisregels altijd volstrekt onpartijdig toepast betekent dit uiteraard ook dat bijvoorbeeld de Iraanse hoofd-ayatollah een stoute sticker zou krijgen. De nieuwe regel geldt alleen voor politieke figuren, geverifieerde accounts en accounts met 100K+ volgers. Toch zal er opzettelijk ook een anti-virale werking vanuit gaan. "In theory, this could preserve the tweet as part of the public record without allowing it to be promoted to new audiences through the Twitter platform", aldus The Verge. Tsja.