Het wordt weer vakantietijd mensen. Lekker naar de Costa Blanca of naar zo'n all you can eat en drink resort in Turkije. Eerst nog even de hond ergens dumpen wat zo'n dierenhotel is bijna net zo duur als een week vakantie. Gewoon je hond vast binden ergens in een bos zoals in Rijswijk gisteren of hem verzuipen, want op vakantie gaan we!