In april 2018 riep ze het al, in januari 2019 nog eens en vandaag dus opnieuw. "Op dit moment verblijven minstens 170 minderjarigen met een Nederlandse link in Koerdische kampen in het Noorden van Syrië. Nederland heeft volgens haar een zorgplicht voor deze kinderen. Niets doen is volgens de Kinderombudsman onaanvaardbaar en in strijd met verdragen over kinderrechten." Om te bepalen hoe het beste om te gaan met deze Nederlandse kinderen want dat zijn het, wordt een holy trinity voorgesteld: "Ik kan mij voorstellen dat een dergelijke commissie bestaat uit drie deskundigen: iemand met kennis van de ontwikkeling van kinderen, psychopathologie en traumabehandeling, met kennis van radicalisering en veiligheid en iemand met juridische kennis op het gebied van internationaal personen- en familierecht."

Zag echt helemaal niemand aankomen, maar de aanleiding voor deze hernieuwde campagne is het terughalen van die twee IS-kids begin deze maand. "Voor Kalverboer was die reddingsoperatie de motivatie voor haar brief. "Het blijkt dus dat kinderen wel op te halen zijn."" Natuurlijk heeft ze ook oog voor de Nederlandse samenleving hoor. "Ze vindt dat er goed gekeken moet worden naar alle belangen. "Ook die van de samenleving. Maar als het te gevaarlijk is om een kind terug te halen, dan moeten we kijken wat we binnen die context kunnen doen." Ze denkt dan aan behandeling en educatie." Behandeling en educatie, vO0r De gEwoNe NEEderLanDeR zEkEr jA!!