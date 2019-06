Legacy, daar draait het toch om in het leven niet? En reken maar dat als de aliens straks onze BESCHAVING onder het ijs vandaan tikken het uw gietijzeren Windmill Dutch Oven kookset is die ze als eerst aantreffen hoor. Dat ene witte overhemd van Klaver? Vergaan in de mist van de geschiedenis. De GroenLinks GHB-silo? Verdampt tijdens een extinction level event. Zélfs de Batavia is niet meer. Maar het is uw buitenkookset, het familiestuk dat al 88 generaties van vader tot zoon ging en WW3, de Clone Wars en de Slag om de Arm overleefde, dat hen na ons zal overtuigen dat de mensheid voor de eeuwigheid bouwde. De set bestaat uit een gietijzeren Dutch Oven, broodpan, sauspan, grilrooster, onderzetter, deksellifter én hittebestendige handschoen. En dat dus slechts voor een volstrekt onbestaanbare 219 euro. Wees er gewoon snel bij, tenzij u over twee weken ergens het dubbele wil betalen. Is ons om 't even! Te bestellen op DEALERT.NL.

Update. Pan is ook los te bestellen. Slechts 75 EURO.