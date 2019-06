Alles wordt gejat. Ik had ooit een gloednieuwe vuurkorf (nog geen tientje bij de Blokker), 1 avond gebruikt. Dag later: weg. Gewoon van het terras gejat. En die is alleen via de brandgang bereikbaar. Dus niet dat daar nu veel verkeer langskomt en iedereen het ding ziet staan of zo.

Rule of thumb: als het buiten staat en het is op te tillen dan wordt het gejat. Buitenlamp met bewegingssensor, camera’s, slot op het hek, maakt allemaal niet uit. Alles wat buiten staat of hangt, los zit en met is 1 hand te tillen wordt gegarandeerd een keer gejat. Tenzij je je daktuin 5 hoog hebt, misschien, maar zelfs dat is geen garantie.