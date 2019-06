Lekker gewerkt, @SIMONE! Toch wel aanzienlijk gelikter dan d'r meeste videos, dus we vermoeden gewoon een flinke investering in de hoop op een RT van Elon hemzelf. Hoe dan ook, de Tesla pick-up truck (onderstaand, boven) was ons deze zomer beloofd maar DUURT LANG! Nou, dan maar zelf, want zo doen we dat in zelfbeschikkingsland waar vrouwen gelijk zijn aan mannen. Bovendien best een mooi resultaat, we krijgen spontaan zin er met een takje in ons mond tegenaan te leunen en bijna politiek correcte dingen te zeggen.