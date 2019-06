Wanneer zo'n vrouwentekort opdoemt is het handig om even een stapje verder te kijken dan alleen de hoeveelheid vrouwen er op dit moment werken. Die vrouwen moeten ergens vandaan komen; een universiteit. Daar zit al een enorme onbalans. Je kan het probleem niet oplossen door willekeurig meer vrouwen aan te nemen, zodra je over deze hoeveelheid vrouwelijke afstudeerders gaat dan ben je gegarandeerd minder goede kandidaten aan het aannemen. Het verschil ontstaat al op het moment dat de middelbare school leerlingen hun profiel moeten kiezen en zich niet politiek correct verdelen.

Bij google hebben ze een rapport geschreven waar ze wél rekening hielden met hoeveel mensen er zijn afgestudeerd en viel het op dat er meer aziaten werken dan er afstuderen, en dat vrouwen minder snel bij een bedrijf weg gaan dan mannen en je er daardoor langzamerhand meer accumuleert.

www.youtube.com/watch?v=vsfCErP-Vrw&a... (Google Is Underpaying Men... And More)

Ik ben het niet eens met de hypothese dat vrouwen altijd zo'n ontzettend goede invloed hebben op de wetenschap. In sommige gevallen brengen ze wat, maar in veel gevallen ook heel veel drama machtspelletjes en ander gedoe, voor mijn gevoel echt meer dan bij mannen.

Dan het geloof van "diversiteit". De heilige graal. Wanneer we diversiteit hebben, nou dan komt alles goed. Waar komt dit waanidee vandaan? Wat is het magische dat die diversiteit brengt? Iemand uit een andere cultuur/ander gesIacht heeft volgens mijn helemaal niet een totaal andere kijk op de zaak. Creatieve wetenschappelijke ideeën zijn meestal lastig omdat ze veel basiskennis eisen waar je dan een klein stapje bij zet. De basiskennis is in je universiteit/groep ongeveer hetzelfde want uiteindelijk moet je die mensen zelf opleiden, lees je dezelfde literatuur en ga je naar dezelfde congressen. Wat is de diversiteit in het vakgebied dan nog?

Volgens mij zorgt culturele diversiteit voor meer interne onrust wat een negatieve invloed heeft op de productiviteit. Bijvoorbeeld, mijn collega's botsen heel erg omdat ze een andere cultuur hebben en dus ook een ander beeld van hoe de hierarchie zou moeten werken. Het werkt slecht samen omdat ze een totaal ander beeld hebben wat iedereen zou moeten doen, iedereen chagrijnig en een verspilling van energie die echt minder zou zijn geweest als er minder culturele verschillen waren geweest. En ze hebben geen bijzondere andere blik op de wetenschappelijke zaken omdat de kennis die ze hebben praktisch hetzelfde is.