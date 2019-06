Citaat Telegraaf:

www.telegraaf.nl/nieuws/570902692/hal...

"Het is nu tijd voor andere gemeenten om deze rol op zich te nemen"

Desalniettemin vroeg het COA recentelijk aan Amsterdam om de locatie langer open te houden. Halsema laat weten daar niets voor te voelen. „De toezeggingen aan de buurt over een maximale termijn van twee jaar, de druk op de beschikbaarheid van geschikt vastgoed in Amsterdam voor maatschappelijke opvang en de benodigde politie-inzet zijn de belangrijke overwegingen van dit besluit”, schrijft Halsema. Ze vindt bovendien dat Amsterdam „haar taak als verantwoordelijke hoofdstad heeft vervuld. Het is nu tijd voor andere gemeenten om deze rol op zich te nemen.”

Ik struikel over het stukje

"Ze vindt bovendien dat Amsterdam „haar taak als verantwoordelijke hoofdstad heeft vervuld.".

WTF krijgen we nu!!!!! Amsterdam wilde zelf zo graag asielzoekers. Amsterdam ging ze wel even ophalen. Amsterdam wilde zo nodig bed, bas en broodopvang regelen tegen de regels in van de overheid. En wat wil Amsterdam nu? Het bevalt ze niet en nu pleuren ze het probleem bij andere gemeenten voor de deur. Plaats ze maar lekker naast de burgemeesterswoning. Dat is de enige goede plek. Neem nu ook even de verantwoording op moment het wat tegen valt! Ik zeg lekker terug sturen i.p.v. elders dumpen.