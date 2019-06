Voorzien van prima stamkroegcommentaar door de Geer en Goor van precisiebombardementen. En gelukkig maar, want na een afwezigheid van 3 jaar pakt het evenement te vliegbasis Volkel extra groot uit. Volgens de luchtmacht is het thema dit jaar "Wij zijn de luchtmacht", alsof we dat niet wisten of zo. De tweede keer dat we ONZE F35's er in actie zien, en natuurlijk weer een line-up waar Libië nog steeds van wakker kan liggen. Hier de deelnemers aan de vliegshow, hier alle rugnummers van de static show. Lui, geniet ervan, en in de comments horen we graag wat Uw Favoriete Vliegtuig is don't mention the kernbommen op Volkel war.

Staan ze hoor, onze jongens!

Compilatie 2016!