Nou jongens van de New York Times, zogenaamd de beste krant ter wereld, lever je ballen maar in bij de balie en laat je in een hoekje fêteren door het corps van de gekrenkte ziel, bij voorkeur gelovigen. De NYT stopt met politieke cartoons (niet dat ze dat in de Amerikaanse editie al deden, maar toch) vanwege ophef. Vanwege OPHEF. Omdat bepaalde mensen een cartoon niet zo leuk vonden. Weet je wat? Stop dan maar helemaal met je opiniepagina, met je stomme krant, met je zogenaamde vrijheid van meningsuiting en je volstrekt op willekeur alsook de wens van een roedel gekwetsten gebaseerde flutbeleid. Het is het recht van de hardst roepende en meer niet. In Parijs zijn er twaalf afgeslacht vanwege onwelgevallige cartoons, maar zij hebben er tenminste nog hun bloed gegeven voor de fundamentele en essentiële waarden en vrijheden waar we met z'n allen hard voor hebben moeten knokken. Die in New York zijn zelf alvast in het graf gaan liggen, moreel morsdood. RIP New York Times.

Update: Schuld van GeenStijl.