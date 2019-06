Er zijn mensen die zeggen dat mannen beter zijn in voetballen dan vrouwen. Die zijn afgelopen nacht genadeloos gepoort door hun vriendin en roepen dan bij de koffieautomaat zonder te knipperen dat er fysiek verschil is tussen mannen en vrouwen waardoor de mannen nou eenmaal wat harder kunnen lopen, harder kunnen schieten en betere schwalbes kunnen maken. Er zijn mensen die over vrouwenvoetbal zeggen: "He bah, dat gehypte karbouwengeklungel waarvan iedereen doet of het een soort heilige graal van vrouwenprogressie is." Die hebben zeker niet genoeg Willem Vissers gelezen, gendergelijkheidsjezus onder de voetbalscribenten, een eenzame chauffeur op een verborgen en nauwelijks bezochte parallelroute langs de krantensnelweg: de sportredactie van de Volkskrant. En nee, je hoeft mannenvoetbal niet ineens stom te vinden. Vrouwenvoetbal is óók leuk. Zo speelt er bij Olympique Lyon slechts een Nederlandse topper en dat is Shanice. Dus allemaal kijken, naar deze Oranje demonstratie van kunde, souplesse, schoonheid, technische brille en tactische virtuositeit. Nederland tegen die trekkerbandvreetsters uit Nieuw-Zeeland, die we gek genoeg nog nooit hebben zien spelen, maar die er op voorhand geen fuck van kunnen. Bij Nederland juicht u voor Lieke, Vivianne en Shanice, zeg maar Cruijff-Keizer-Swart. Hup Holland, live op NPO1!

UPDATE: Rust. Fabelachtig combinerend Nederland weet waanzinnig goede Nieuw-Zeelandse defensie (vooral die rechtsback is een kampioen) niet te passeren. Wachten op een goaltje - gek genoeg nog geen doelpunten. Gelukkig maakte de ijzersterke duiding van die NOS-commentator alles goed. 0-0, na rust verder.

UPDATE: GOLAZO! Jill Roord met een wereldgoal in de extra tijd! 1-0 voor NL

UPDATE: EINDE! NEDERLAND POETST NIEUW-ZEELAND VAN DE MAT 1-0