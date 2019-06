Ze zou homo's kunnen genezen, zo kordaat is La Nanninga. Kwam als kattenbelletje binnen bij het roze blog, ontgroeide ons gesloten bolwerk fluks en rees door de rangen van het landsbestuur. Raadslid in Amsterdam, Statenlid in Noord-Holland en nu ook al senator in de Eerste Kamer. We hebben PvdA'ers voor minder dubbele petten kapot geblogd en we zouden de zoveelste felicitatie aan haar met vele posities beklede adres dus achterwege kunnen laten, maar dat is ook weer zo GroenLinks. Daarbij is ze gewoon democratisch gekozen (en weet je wie ook?) dus dit is wat de schoolpleinmoeders en voetbalvaders willen: meer, meer, meer Annabel. En dat snappen we wel. Recht door zee met die Renaissancevloot in de chambre de réflexion, de lobby- en bijbaantjesmachine die zo gepolitiseerd en gecorrumpeerd is door het partijkartel dat ze die van ons per direct mogen cancellen om te vervangen door een Constitutioneel Hof. En daar dan Bel meteen voorzitter van maken, natuurlijk. (Overigens wordt Henk Otten vandaag ook geïnstalleerd als senator en we vragen ons af of ie bij FvD blijft, of meteen de Otafhenkelijke SenaatsFractie heropricht.)

Klikken is er bij zijn om 13u30 op de La Nanninga Livestream!

Update: Nou, zo, poepsaai natuurlijk maar toch GEFELICITEERD BEL *MWOAH MWOAH MHOAW*