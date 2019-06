Dus die dader heeft nu een half jaar de tijd om tezamen met zijn advocaat 1.000 smoezen te verzinnen waarom hij zich zo misdragen heeft. Of de dader duikt onder of hij vlucht naar het buitenland om zijn straf te ontlopen.

Weet iemand of deze persoon geregistreerd staat op alle vliegvelden in Nederland zodat hij Nederland niet kan ontvluchten?

Bij een bijtincident waar bloed van de dader op de politie-agent is terechtgekomen, mag deze agent zich ook wel direct laten testen op HIV of Hepatitis. Ik mag toch hopen dat deze agent direct medisch goed is begeleid.

Misschien moet de dader zich alsnog komende week verantwoorden voor de rechter, nu de desbetreffende politie-agent het incident via Twitter naar buiten heeft gebracht. Of is iedereen werkzaam bij het OM of in de politiek inmiddels al drie maanden met zomervakantie??