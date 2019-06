We lazen een boek (en dat mag op zich wel in de krant) en nu vinden we dat iedereen dat boek moet lezen. In een tijd waarin elk social media account een klein metselwerkje is geworden waarin iedere individuele gebruiker zijn eigen zeepkistje in marmer aan het gieten is, om er bovenop te klimmen en een onwrikbaar eigen gelijk in het gezicht van iedere argeloze passant te schreeuwen, zou dit een standaardwerk voor iedereen moeten zijn. Ideaal leesmateriaal voor je iets te fervent Instagrammende vlognichtje, gedwongen lesmateriaal voor alle mensen die overwegen om zichzelf bij een sprekersacademie als boekbare circusact te laten registreren, of behapbare lectuur voor willekeurige bloggers die soms iets te gretig met hun harses op de NPO verschijnen. Dit boek - geschreven door de voorheen bekende onbekende Auteur 404 - helpt je bij het herijken van je faambitie en steunt je om je doelen naar beneden bij te stellen - voordat het te laat is. Anti-Fame dimt je loflevels, remt je roem en is een allround afstopper van rat-racende aspirant-alomtegenwoordigen. In een tijd waarin iedereen beroemd wil zijn, is anonimiteit het nieuwe goud! ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️