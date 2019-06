Okee okee die gitaarsolo is niet ingespeeld door Dr. John (Malcolm John Rebennack Jr.) zelf, die was sinds een schietincident van de piano, maar door Dan Auerbach (van The Black Keys). Desalniettemin is Getaway van het 2012 album Locked Down toch nog wel een hoogtepuntje in de carrière van de op 77-jarige leeftijd overleden Dr. John. Hij had in 1973 een wereldhit met Right Place, Wrong Time, won allemaal prijzen en was opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Maakte dertig albums en als het aan ons ligt luister je vandaag nog naar Gris-Gris (1968), Mercernary (2006) en Locked Down (2012). Het kind van New Orleans trad ook een paar keer op in Nederland, dus nu komt het wel heel dichtbij. RIP.