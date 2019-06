Was televisie kijken nog maar leuk, maar met de komst van Youtube en andere streamingsdiensten is het televisie-landschap (straks) alleen nog maar voor oudere mensen en mensen die geen hoge eisen stellen aan kwaliteit.



Maar zoals het nu gaat met Streaming is dat ook niet goed, zie dit artikel: www.cracked.com/blog/12-ways-streamin...



Straks gaat Netflix alleen nog maar 'Netflix-Only' dingen uitbrengen. Stel je wilt iets van Disney bekijken, dan moet dat via Disney zelf.



Dat is iets wat ik trouwens behoorlijk irritant vind. Sinds de invoering van VHS (waar ik zo op terugkom) moeten we in Nederland al wachten totdat je favoriete serie uitkomt. Maar dat is niet het enige.



Wat irritant is aan het feit dat je op verschillende manieren je films wilt kijken, is niet het feit dat dat moet, maar ook de manier waarop. Elke dienst heeft een andere layout en besturingssysteem. Dat is gewoon zwaar irritant. Stel ik wil 'A handmaids-tale' zien (wat vanaf vandaag kan): Videoland. Wil ik 'Chernobyl' zien:https://www.imdb.com/title/tt7366338/ dan moet dat via HBO.



Etc etc. Het is gewoon zwaar irritant. Dus wat is mijn oplossing? Ik heb gewoon via Marktplaats 600 VHS-banden gekocht. Enige wat ik nog moet doen is een grote kast neerzetten en ik kan straks via semi-hd gewoon weer films kijken op videoband. En ja, de kwaliteit van het beeld is natuurlijk niet zo goed als normale tv. Maar waar het mij om gaat is dat ik straks 's avonds naar mijn kast loop, rustig kijk naar mijn collectie, de achterkant kan lezen als ik iets meer wilt weten over het verhaal. En zodra de film erin zit dan 'kijk' ik echt die film. Geen onderbrekingen of whatever.



Maar goed.