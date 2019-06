@Mammeloe | 06-06-19 | 10:30: ... 85% is afkomstig uit islamitische landen - dit klopt ...

het is hopeloos - Rutte III weigert ons maf en onbetaalbaar migratiesysteem te wijzigen.

Mark Rutte zegt: ''opvang en zorg in eigen regio is beter en goedkoper''.

Maar wat doet deze zwakke premier?

Hij blijft gewoon doorgaan (onder de noemer van vluchteling) met het bieden van opvang en verblijf van mensen uit Afrika en moslimlanden.

Deze mensen worden hier onder de noemer van vluchteling in de watten gelegd en willen niet meer terug.

Begrijpelijk - wij zouden ook niet meer teruggaan in de wetenschap dat je uiteindelijk in Nederland een woning plus een uitkering krijgt.

Mark Rutte en Rutte III zijn onverantwoord bezig.

Hoe is Nederland over 2 of over 5 jaar? Ik hou mijn hart vast.