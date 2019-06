Ten eerste die rappers. Zij worden niet gedaagd vanwege hun teksten, want als je zingt dat die ene smatje een vieze kech is dan is dat artistieke vrijheid, maar wel vanwege hun gedrag op straat, want als je zégt dat die ene smatje een vieze kech is dan ben je een proleet. "De stichting wil de rechtbank vooral wijzen op het gedrag van de artiesten buiten hun nummers om." En dat 'buiten de nummers om' is nou net een probleem. Breng masculiene islamitische mores naar de straat, overgiet dat met een saus Amerikaanse straat- en bendecultuur en neem een opvoeder die er geen reet van kan, want bij Boef is het in zijn jeugd kennelijk niet gelukt een aantal verbanden te leggen en omgangsvormen over te brengen, en het gaat mis. Het gaat niet om rappers. Het gaat niet om de 'artiest' Boef, het gaat om de 'méns' Boef. Hij is een allround fluim van een vent, een weggooier die - als hij behulpzame vrouwen niet uitscheldt voor kech of tegen politieagenten zegt dat hij hun dochters neukt - levens van anderen in gevaar brengt met levensgevaarlijke capriolen op de weg. Boef is gewoon niet helemaal honderd. Je kan 'm 'wijzen op zijn gedrag' maar het is gewoon een druif.

Ten tweede de labels TopNotch, SPEC en Warner. Ja goedemorgen. Zo'n TopNotch heeft al vele jaren criminelen en idioten onder contract staan, het is hun verdienmodel. De antisemitische draak Appa, pistoolzwaaier Kempi. Kees de Koning bestuurt een Fiat Multipla en in de krochten van die bochel aan de voorkant zit allemaal obscuur volk weggepropt. Kees de Koning is the monster het publiek created en alle media lopen ermee weg. Kees de Koning vindt het leuk om te roepen hoe racistisch Nederland is, maar zijn stal zit vol halfcriminele homohatende vrouwonvriendelijke dwazen. Dan komt Kees de Koning geld uit de zak van je kind kloppen, want Kees de Koning is salonfähig en cool en juist en iedereen danst naar z'n pijpen. Maar waarom zou je zo'n toffe jongen ineens voor de rechter trekken? Om hem bewust te maken van het feit dat zijn kippenren vol zit met lullen? Dat weet hij echt wel. Het volk koopt. Kees casht. Dan gaat er vanuit TopNotch echt niemand met een statement komen. Het boeit mensen simpelweg te weinig. Het boeit Kees niet, het boeit de kaartjeskoper niet. R. Kelly, dát is de grens, want hij zat aan kinderen. Voor die vrouwonvriendelijke Boef staat iedereen in de rij.

Dan nog even die stichting MusicMetoo, van ene Valerie en Mirthel Hammen. Die kwamen eerder in het nieuws, omdat een of andere ceo een van de vrouwen twee tikken op de billen gaf. "Samen met haar moeder heeft ze een stichting opgericht die strijdt tegen #metoo-gedragingen en dan vooral in de muziekindustrie. De twee dames menen dat vooral rappers een klimaat creëren waardoor mannen zich te buiten kunnen gaan aan onheus seksueel gedrag. Het voorval tijdens de kerstborrel vond plaats onder invloed van drank en rapmuziek." Dus een vastgoedceo kan zijn gore handen niet thuishouden. En dat is dan de schuld van rapmuziek en ga je rapper Boef aanklagen. Koekoek.