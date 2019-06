Moet denken aan die presentator van een of andere lokale zender (Drenthe?), die, terwijl hij een of ander "verslag doet" van het een of ander, minstens 2 boeren op een John Deere ziet voorbijkomen, en zijn loeispannende "verslag" van het een of ander, in een onbewaakt ogenblik MOET onderbreken, om een vinger op te steken naar de boer met de Deere van dienst, onderwijl geluiden uitkramend die het model Deere moeten duiden (hee, das de 4324, een favoriet!), waarop de verslaggever met zichtbare moeite terugkeert naar de loeispannende reportage die zijn einde nadert, maar niet voordat hij de tweede boer op de John Deere van dienst de opgestoken vinger heeft gegeven, onderwijl wederom geluiden slakend die een model Deere moeten omschrijven.

.

Maar het was duidellijk niet Richard Farnsworth, uit "The Straight Story", van, heel gek, David Lynch, die een interessante draai gaf aan het fenomeen John Deere.

www.youtube.com/watch?v=e0zb_baTzkk

Gingen maar mensen na zekere tijd zo om met hun broer die ze nooit meer wilden zien.

En zo zijn we weer terug bij het topic hieronder, waar ik niet een tegel op wenste te bouwen, wegens dat jasje van Dhr. Coronel.

Moraal van het verhaal: vrienden kun je kiezen, familie heb je het mee te rooien. Of niet.

Proost, op broers. Heb er een, een oudere, dus ervaringsdeskundige. *KLOK!*