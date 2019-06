www.fietsersbond.nl/onderweg/fietsdie...

In nieuwsberichten over fietsdiefstal worden vaak cijfers genoemd op basis van het aantal aangiftes bij de politie. Dat is niet terecht. Slechts van een minderheid van gestolen fietsen wordt aangifte gedaan. Het kan zo zijn dat minder mensen aangifte doen, maar dat betekent dan nog niet dat er ook minder fietsen gestolen zijn, het kan ook zijn dat de aangiftebereidheid is gedaald.

Het laatste absolute aantal waarover we kunnen beschikken is 772.000 in 2010. Volgens een eerder gehanteerde omrekenmethode zou het echter aanzienlijk minder zijn, 468.000. Al met al kunnen we concluderen dat het aantal fietsdiefstallen de laatste jaren licht daalt, en in absolute aantallen tussen de lage schatting van 468.000 en de hogere van 772.000 ligt.

---

Ga even conservatief uit van 300.000

En dan hebben we het alleen nog maar over fietsendiefstal. Of is dat geen misdaad meer?

En dan de "overige" misdaden nog.

Iedereen die een beetje na kan denken weet dat er gesjoemeld wordt met de cijfers.

Harbers!