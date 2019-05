:

"Desnoods vlieg je een eenheid binnen om de gegijzelde te bevrijden."

Nou ben ik ook maar een leek, maar het lijkt mij dat er vaak veel te simpel over dat soort uiterst riskante acties gedacht wordt. Volgens mij is het Nederlandse leger logistiek gezien überhaupt te klein om een dergelijke actie heel ver weg te ondernemen, kun je dat niet zo maar even doen zonder toestemming van het betrokken land - althans, ik weet niet wat de diplomatieke relatie van Nederland met de Philipijnen precies is, maar ik dacht dat we min of meer normale relaties ermee onderhielden, en dan doe je zoiets niet, lijkt me - en moet je bovendien wel heel zeker zijn van de locatie waar Horn gevangen wordt gehouden; waarschijnlijk werd hij steeds verplaatst.

Kijk, de VS zijn tot dat soort stunts in staat, maar ook die doen dat niet eventjes. Destijds die uitschakeling van Osama bin Laden lukte alleen omdat ze zeker wisten in welke villa in Abbottabad in Pakistan hij zich ophield.