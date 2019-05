Ik zal ook nog even serieus reageren. Dat gejank voor de tornado overtrekt is volgens mij de lucht die weggezogen wordt. Twee jaar geleden hadden we hier een behoorlijk heftige storm. Dan waait het heel hard, maar daar breekt een boom niet op af. Ineens was er een zuigend geluid en 5 minuten later was de buurtboom van 80 jaar afgebroken als een luciferstokje en was mijn dak omgekruld. (Een schuin dak met pannen.) Later werd duidelijk dat er een spoor van vernieling door die storm met tornado had getrokken. Als je dit geluid hoort, dan ben je eigenlijk al te laat, want zoals in het filmpje te zien is, is het een fractie later een grote teringzooi. Mocht je dit geluid ooit in het echt horen, dan kan je beter gaan bidden tot een god of met dichtgeknepen billen in een greppel overleven. Ook niet een kelder induiken, want het zou zomaar kunnen, dat het huis van de buren op de ingang van je kelder wordt gestort door die tornado. Zit je dan veilig in je kelder, maar wordt je 2 weken later dood uit de kelder gevist, onder toeziend oog van de halve wereld, want geklop en dat soort zaken.