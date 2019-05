Lilian Marijnissen. Inmiddels geoefend in het uitspreken van woorden als 'harde dreun', 'niet onze verkiezingen' en 'grote klap' en verder kan ze eigenlijk niet echt veel, behalve dat ze de dochter van is, maar Johan Cruijff had ook een voetballende zoon en die kon er ook geen kont van. Volgens Lilian komen haar thema's niet over op de kiezers - had ze maar thema's. Het is alleen maar boos en anti, en dan niet op een vrolijke manier, maar gewoon op een vervelende en zeurderige manier mekkeren. Dat trekt het volk niet. O ja, Lilian heeft iets met een voetbalpresentator, ze doet iets met een Ferrari en ze is fan van Feyenoord. En dan het wandelende gele vaatdoekje Ron Meyer, de man met de gunfactor van een blokje Lego onder je voet. Ron Meyer zorgde ervoor dat de sympathieke Sharon Gesthuizen het pand met slaande deuren verliet (dodelijk boek hier) en onder hem verschraalde de trotse tomaat in rap tempo tot zompige puree. Wie een filmpje bedenkt waardoor Frans Timmermans plots een sympathieke pik lijkt moet zijn voelsprieten opnieuw afstellen, temeer omdat het niet de eerste nederlaag van de SP is. Wat een prutcampagne. Ondertussen 49k uitgeven aan reclame op de Kapitalistische Blauwe Locomotief en na afloop van de verkiezingen de schuld leggen bij de lage opkomst. Ja hoor. En nu is er dus spoedberaad. Tsja. Als de club drie keer degradeert zullen die paar overgebleven fans inderdaad wel een keertje roepen om het vertrek van de trainer en de directeur.

Sad