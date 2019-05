Gevraagd waar hij op gestemd had, vertelde hij Politico vanmiddag het volgende: "I’ve voted for the first time ever, for myself — I’ve never done so before,” he said. “Most of the time, I’ll go for the first woman on the list, but today, for some reason or other, I just spontaneously put a cross next to my own name." Zo bijzonder hoe dat kan gaan hè. Je even verliezen in een moment. Je overgeven aan krachten die je niet begrijpt, maar wel verstaat. En dat brengt ons natuurlijk bij de vraag: wat is intuïtie? Wij vermoeden nog altijd dat het de ongearticuleerde kennis van uw voorouders is, die net als uw genetische evolutie in uw gehele systeem opgeslagen ligt, en zich op momenten die ertoe doen aan u probeert te openbaren. Dus Frans, voel je gesterkt door je gehele bloedlijn, dit was de juiste keuze op het juiste moment!