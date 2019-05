Eigenlijk wel een leuk moment om een spannende stembureau-annekedote te vertellen - waargebeurd.

TK-verkiezingen 2012.

Als lid en potentieel vervangend voorzitter zit ik samen met Harry, 1e voorzitter, en Charlotte, een leuke en vlotte studente (roepnaam Charlie), in de hal van basisschool De Wolkenboom. Harry is met pensioen en z'n bril soms ook. Voor ons staan de tafels, direct achter ons een muur met boekenplanken.

Daar stond ook een busje haarlak.

Rond half 6 komt er een reus van een kerel binnen die op 3 meter afstand meteen tegen ons van wal steekt over hoe beroerd hij 's nachts was geweest. Schijten joh?!? Man man, maar ja, die bruinebonensoep hè? Was vast wat mee.

Hij zag er nog steeds ongezond uit, het zweet parelde over z'n kale kop.

In 3 minuten had hij het hele verhaal in geuren en kleuren 2 x verteld, daarbij druk om zich heen kijkend alsof de diarree hem van buitenaf ook nog kon aanvallen.

"Wilt u niet even gaan zitten?", vroeg ik, "het gaat nog niet helemaal lekker, hm?".

Nee, niet nodig.

Maar nog wat, en hij schoof dichterbij, ik heb wel een paar keer m'n stinkende best moeten doen om vandaag te kunnen stemmen, kudtgemeente. Heb er dus wel wat voor over ja? Eerst had ik niks, en die andere was ook niet goed. Zeggen ze allemaal dingen, beloven dit en dat, moest ik het weer op gaan halen. Man wat een gekloot.

En zo ging dat maar door. Het maakte een enigszins intimiderende indruk. Harry vroeg om z'n ID en stembiljet. Ja nou, dat was ook al telkens zo'n gedoe.

Tussen Charlie en mij ging een ongeziene zindering heen en weer, dit was iets te vreemd.

Harry las het stempasnummer voor, en Charlie controleerde het in het zwartboek terwijl de bleke hulk heen en weer dreinde en hele verhalen tegen Harry hield.

Charlie tikte me aan en fluisterde binnensmonds "Hij staat erop, maar liefst 2 x!". Ze liet het zien. Oh hell, ja we moéten Harry laten zeggen dat de man (nog) niet kan stemmen. Eh, Harry?

Die onderbrak het relaas van de hulk en toen hij z'n bril terug vond bestudeerde hij de papieren. Onderwijl was er een rij in het stemlokaal ontstaan.

"Meneer, is toch nog een probleempje, onze info geeft aan dat deze papieren niet geldig zijn. Maar blijft u rustig, ik ga het uitzoeken".

De hulk bleef niet erg rustig - Charlie en ik ook niet, vanbinnen.

Ik had intussen het telefoonnummer met de centrale organisatie paraat, en het leek ons beter als een van ons even buiten in alle kalmte gaat bellen.

Charlie vond dat een strak plan en stapte kordaat de deur uit, met ook mijn stille opdracht de politie desnoods te bellen. Harry wilde een eigen poging wagen en nam de hulk mee naar een klaslokaal.

En daar zat ik, alleen, als vervangend voorzitter - sorry mensen, ik moet de zitting staken. Iedereen toonde begrip.

Het duurde, en duurde. Op een goed moment kwam een van de leden van de ochtendploeg binnen, ze was iets vergeten (weet ik niet meer), en kwam als geroepen. Van Charlie geen spoor of wat dan ook. Ze nam ook haar mobiel niet op. Ik legde Lieneke de bizarre en gespannen situatie uit.

"Die durft niet meer, geef d'r groot gelijk".

Op een goed moment kwamen Harry en de hulk terug ten tonele, met het heugdelijke bericht dat meneer toch mocht stemmen. Lieneke nam mee plaats en de zitting werd heropend. Ze reikte hem het stembiljet.

De kleursessie was het enige moment dat deze kerel z'n mond hield. Na het ritueel van doneren aan de stemkliko volgde een betoog van dankbaarheid en stond hij erop om het af te sluiten met een handje.

Liever niet, dacht ik (hell, die bonenellende...), maar deed het toch, want wie weet zorgde een weigering alsnog voor escalatie. Hij vertrok en de verdere rij vloeide moeiteloos door.

Godver, waar was Charlie nou?

Buiten kwamen net 2 agenten aangelopen tegen wie die hulk tekeer ging dat ze nu wel waren en anders nooit in deze wijk - onveilig dit en dat. Dit was precies op het moment dat Charlie, die zich al die tijd in het parkje tussen de bosjes verderop schuil had gehouden na overleg met de politie om zo argeloos mogelijk poolshoogte te komen nemen - deze hulkfreak was onvoorspelbaar.

Opnieuw was ze de bosjes ingevlucht om het nieuwste tafereel te aanschouwen.

De hulk werd heen gezonden. U heeft wel gestemd? Klaar dan, ga naar huis.

Rond 7 uur keerde Charlie terug als de verloren dochter. Even later kwam ook een van de agenten nog langs. Ook zij vonden het een dreigend figuur, dus als er nog wat was, stonden ze paraat.

Het bleef verder rustig.

Bij de telling was er van de ongeldige één formulier met rode smiley...