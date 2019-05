Raar debat eigenlijk. Als er nou twee partijen zijn wier kiezers niet snel naar elkaar zullen overlopen, zijn het wel GL en FvD. Then again, ze vissen wel allebei in de vijvers van vvd, d’66, SP en PvdA. Dus zet NPO Brusselhof ze tegenover elkaar. In de uiterst linkse hoek, Bas Eickhout. Vooral bekend van het gezucht en geklaag van zijn partijgenoten dat helemaal niemand hem kent terwijl hij zulk belangrijk werk doet. Als ie echt zo goed was, zou wel meer dan slechts 23% van de GroenLinks-kiezers hem kennen, maar OK: dat probleem hebben al die onbekende politieke proleten in Brussel. In de nieuwrechtse hoek: Volkskrantcolumnist DJ Eppink, die door links ook altijd als wijze buitenlandduider werd geaccepteerd TOTDAT hij naar Thierry overstapte, en nu ineens voor melaats wordt aangezien. Want zo werkt dat in dit land, zoals u weet. Niet wat je zegt, maar namens wie je spreekt bepaalt je mate van geloofswaarheid. Enfin, de spelregels:

Zorg dat je voor 12:10 binnen bent op de livestream en aanschouw het spektakel. Je kunt turven wie de meest zinnige dingen zegt, de ervaren Europarlementariër in een verrot systeem, of de kritische outsider die zijn alternatief nog moet aanprijzen. De score kunt u hieronder doorgeven aan GeenStijl. En als je deze controle van de democratie nou leuk, nuttig of belangrijk vindt. Meld je dan aan als GeenPeil Stemmenteller om samen met ons én Maurice de Hond op 23 mei de verkiezingen te bewaken tegen Brussel. Want die willen onze uitslagen geheim houden en dat gaan we *niet* laten gebeuren.