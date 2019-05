Ik heb er nog even over nagedacht. Stel dat iemand een psychose heeft met de opdracht/missie om iemand te vermoorden om wat voor reden dan ook. Dan kan bij die opdracht misschien best wel horen dat het belangrijk is dat je niet gepakt wordt.

In die hoedanigheid kan je er misschien wel alles aan doen om al je sporen weer te wissen..

Snap je wat ik bedoel? Dan is het even goed onderdeel van die psychose.

Ik weet wel dat veel mensen in een psychose totaal niet gevaarlijk zijn.

Op werk ben ik patiënten tegengekomen die voornamelijk erg paranoia zijn of heel erg angstig.

Maar wanneer die paranoia potentieel omslaat in iets gevaarlijks zou ik niet durven zeggen.

Het is een afschuwelijke aandoening.

Voor alles en iedereen.