Bijna 3000 kinderen vieren dit jaar voor het eerst Moederdag zonder Mama. Dat is een statistiek waar onze peperkoeken hartjes toch ff klam van worden. En we dachten dat wij het zwaar hadden, omdat we niet konden kiezen tussen een bos bloemen of een doos bonbons en daarom maar lafjes een cadeaubon van de drogist hebben gekocht. Online. Maar onze moeders hebben ons al vergeven, want nu hielden we geld over om bij Stichting Wees Gelukkig te doneren aan een moederdagontbijt. Deze Stichting zet zich in voor kinderen die één of beide ouders verloren hebben, door hun grootste wens uit te laten komen. Alle symbolische ontbijtjes helpen. Mocht je net zo gierig zijn als wij: WeesGelukkig heeft ANBI-status, dus wat je doneert mag je verrekenen met de overheid. Iedereen wint, en zeker een kind!