Ja want we hadden in Nederland nog bijna geen regelgeving, alles was een teringzooitje, anarchie alom, you name it.

Dus ik moet bekennen dat ik die jaarlijkse Nederlandse bijdrage aan de EU van 8 miljard nog aan de lage kant vind. Een koopje is het, voor al die geweldige Nieuwe Regels die de EU als een dom blind insect uitkakt de hele godganse dag, jaar in jaar uit. Echt geen geld. Waar zouden we zijn zonder de EU, misschien wel tevreden en gelukkig, misschien wel zonder maatschappelijke spanningen, aanhoudende economische malaise en onzekerheid en Europees brede polarisatie en aanwakkerend nationalisme.

Bedankt EU!