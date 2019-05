Amsterdam - 6 mei 2019 - Enkele dagen na de start van de werving heeft GeenStijl al (bijna) 750 aanmeldingen van stemmentellers voor de Europese parlementsverkiezingen. Het weblog wil op de avond van 23 mei kiesgerechtigden in zo veel mogelijk Nederlandse stembureaus positioneren om na het tellen van de stemmen de uitslag op te halen, om op basis daarvan tot een exit poll met een voorlopig uitslag te komen.

GeenStijl roept mensen op om zich aan te melden voor het ‘Stijlloze Stemmentellen’ zodat Nederland op de avond van de verkiezingen toch een voorlopige uitslag krijgt: omdat in de meeste EU-lidstaten pas op zondag 26 mei gestemd wordt, wil Brussel niet dat de Nederlandse uitslag eerder dan zondagavond laat bekend wordt. Daar is GeenStijl het principieel mee oneens: "In Nederland bewaren we democratische stemformulieren geen vier dagen in een naar schimmel en houtrot riekende gemeentekelder, in Ons Land horen we op de avond van de verkiezingen wat de uitslag is. Zodat er niet gesjoemeld kan worden. Zodat er niet gerommeld kan worden. Zodat ook nooit de schijn van rommelen en sjoemelen kan ontstaan", schrijft de roze website in haar oproep aan Stemmentellers.

Het is volgens de Kieswet toegestaan om bij het tellen van de stemmen aanwezig te zijn. Als het tellen is afgerond, moet de voorzitter van het stembureau desgevraagd de uitslag hardop voorlezen aan aanwezigen. Daar wil GeenStijl stemmentellers bij aanwezig hebben, die de uitslag vervolgens aan de website doorgeven. Met een statistische weging op basis van geografische electorale data en eerdere uitslagen per stembureau, zal dan een voorlopige uitslag worden berekend. Meer informatie over wat GeenStijl van plan is, en hoe het stemmentellen werkt, is terug te vinden in deze handleiding.

GeenStijl is tevreden met het verloop van het aantal aanmeldingen: “In 2014 deden we dit ook, en toen ging het in het begin langzamer”, herinnert redacteur Van Rossem zich. Hij hoopt minimaal 2500 aanmeldingen binnen te halen in de komende weken. “Hoe groter onze dekking, des te betrouwbaarder de uitslag.” Omdat de NOS geen uitslagenavond heeft, wil GeenStijl op de verkiezingsavond zelf een livestream uitzenden op internet, met gasten, commentatoren en politieke duiding bij de binnenkomende uitslagen.

In 2014 stuurde GeenStijl ook stemmentellers naar bijna 1300 stembureaus door heel Nederland. Op basis daarvan werd een exit poll opgesteld waarmee Nederland toch op de dag van de Europese verkiezingen een voorlopige uitslag te horen kreeg. Wie in 2019 (opnieuw) mee wil doen, kan zich via dit formulier opgeven.