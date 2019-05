Ik heb nog wat neutronenkorrels in mijn schuurtje liggen ter preventie van je scheurgras BL...

Nee, dat kun je zelf niet diagnosticeren, dat kunnen alleen "experts" zoals ik. Negeer dat knagende gevoel in je onderbuik dat je belazerd wordt, want die heeft altijd ongelijk en altijd wat te rommelen. Denk niet aan hoe onwaarschijnlijk het is dat scheurgras zo'n enorm probleem is waar je nooit iets van hebt gemerkt. Overpeins niet dat in de gehele menselijke geschiedenis er nooit sprake is geweest van doden specifiek aantoonbaar door scheurgras. Hooguit door indivuele valpartijen op het gazon, waarmee je het bestaan van scheurgras nog niet kunt aantonen. Die berekeningen van slachtoffers blijken slechts uit mijn uiterst complexe computermodellen, die er van uit gaan dat je je niet kunt wapenen tegen scheurgras i.p.v. het te voorkomen. Dat ik geld verdien aan neutronenkorrels heeft ook niets met wat dan ook van ddoen.

Bedenk je ook niet dat in het uiterste geval, als je al last zou gaan krijgen van scheurgras, je natuurlijk ook kunt verhuizen tegen een verlies van zo'n 200.000 euro (mits je al woningeigenaar bent) zodra het scheurgras je woning werkelijk verzwelgt, i.p.v. mij een leven lang preventief 400.000 euro aan neutronenkorrels te betalen voor op je gazon, met slechts mijn mondelinge garantie vanuit mijn expertise dat je daarmee scheurgras kunt voorkomen.

En als er niks gebeurt met je, omdat je mijn peperdure korrels hebt gekocht i.p.v. ze met een korretje zout genomen, "bewijst" dat natuurlijk evenzeer dat ik gelijk had. Eigenlijk heb ik gewoon een heel mooi win-winmodel, voor mezelf dan.

Alle bovenstaande gekheid op een stokje: ik wil best vanuit geloof in de expertise van klimaatwetenschappers aannemen dat klimaatverandering door de mens wordt versterkt of gewijzigd in een andere dan "natuurlijke" (mogelijk evenzeer negatieve) richting, en dat het puur toevallig ook nog een bijdrage is die netto negatief uitpakt voor de mens of andere organismen. Ook al vind ik het heel bijzonder dat we kennelijk precies in de afgelopen 100 jaar exáct op een optimum zouden zitten waarbij elke afwijking een verslechtering zou zijn.

Maar ik zou toch liever wat meer mechanismes inbouwen om partijdigheid en persoonlijke politieke belangen erbuiten te houden of hoor- en wederhoor toe te passen. Zoals het uitdelen van gelijke bedragen aan zowel wetenschappers die negatieve antropogene klimaatverandering willen aantonen als degenen die het willen ontkrachten en het grondig checken van elkaars data.

Maar als het bij voorbaat wordt aangegrepen om de collectieve netto lasten te verzwaren, politieke macht naar bepaalde instanties of personen toe te schuiven of compleet willekeurig ieders doen en laten en leven te dicteren van waar je wel en geen energie mag besteden of uitstoot veroorzaken, ruik ik onraad. Noem me maar paranoïde, maar dat klopt gewoon niet.