En dan nu een recalcitrant thuisschool-college over causaliteit. Lifestyle coach Tanja Hannewijk (34) uit Yerseke heeft drie kinderen, en de jongste (3) gaat een zware rit tegemoet, want z'n moeder heeft internet. De oudste (16) heeft het er trouwens ook maar zwaar mee hoor, want "Hij zit in 6 vwo en heeft een profielwerkstuk gemaakt over vaccineren. Je mag dan niet laten blijken wat je mening is, natuurlijk, maar de feiten spreken meer tegen vaccineren dan voor en daarop heeft hij zijn eigen mening gebaseerd." Voor Tanja spreken de empirische FEITEN voor zich en ze laat zich door niemand een loer draaien.

"‘Laat de overheid eens echt onderzoeken of het beter is om te vaccineren. Ik sta er voor open, ik hou niet klakkeloos aan mijn mening vast. Maar ik ben wel benieuwd of zal blijken dat ongevaccineerde kinderen anders functioneren. Mijn jongste is bijna nooit ziek, een paar keer verkouden en that’s it. Mijn dochter daarentegen, kan echt goed ziek zijn. Dan vraag je je af, komt het door de vaccinaties?" Maar goed, kinderopvangcentra trekken de loopbrug op, en nu voelt Tanja zich dus gediscrimineerd. "Door maatregelen als die van Berend Botje voel ik me gediscrimineerd. Ik heb een mening, die wordt niet geaccepteerd, er worden zelfs maatregelen tegen getroffen. Het baart me zorgen. Gaan mensen mijn jongste kind straks buitensluiten, omdat hij niet gevaccineerd is." Lef, Tanja heeft het.

Maar laten we nu niet doen alsof Karin de Boer (34) uit Grootebroek en haar twee kinderen van 3 en 9 het zo makkelijk hebben! Zij zijn namelijk al daadwerkelijk van de opvang gejorist. "Wat ze ook beslissen, ik vaccineer niet. Een paar jaar geleden kreeg een kind in mijn omgeving hersenvliesontsteking. Dat kwam volgens de ouders door vaccinaties. Dat heeft me wakker geschud. Mijn zoon was toen net één jaar oud. Hij had de eerste vaccinaties al gekregen."

Over het vergaande sociale isolement dat voor haar kinderen dreigt is Karin kalm en relativerend. "Toch hoop ik niet dat andere ouders niet willen dat hun kind met mijn zoontje omgaat omdat hij niet is ingeënt. Maar zelfs dan denk ik: er zijn genoeg andere mensen op de wereld met wie hij wel mee om kan gaan." En over het evidente financiële dubbelmotief van kinderdagcentra is ze gelukkig ook vergevingsgezind. "‘Boos ben ik niet. Ook Berend Botje heeft de vrijheid hiervoor te kiezen, net als ik. De mensen die veel waarde hechten aan vaccineren zullen nu sneller voor deze opvang kiezen. Ik zeg niet dat ze het bij Berend Botje daarom hebben gedaan, maar het zal ze financieel niet slecht uitkomen." A mighty heart.