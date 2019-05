Jammer, de NOS had zo'n mooie reportage kunnen maken in Brussel in Schaarbeek over een meisje dat volgens de allochtone gemeenschap (inclusief politici) aangerand of zelfs verkracht was op school.

Hoewel de dokter aangaf dat het een infectie was, waren de stemmentrekkers van niet wetserse origine van de Belgische PvdA/NIDA/DENK/X66/GroenLinks enzo al druk op social media en wisten het beter dan de dokter en konden niet wachten met de boel op stelten te zetten.

Blijkbaar hebben deze politici weinig op met de Belgische justitie en vertrouwen ze daar ook niet op. Over het goede voorbeeld gesproken.

-

Het is vreemd dat we in Europa geen nieuws delen of daarin zeer selectief zijn, maar als de NOS welkom was geweest in Schaardbeek. Dan was het wel een nieuwsitem geweest met een eigen reportage.

Geruststellend dat we nu weten waarom dit incident -wat in België wel echt nieuws is- niet in de Nederlandse NPO media is terecht gekomen. Ze kunnen niet veilig Schaarbeek in en uit.

Interesse kijk even op hln.be