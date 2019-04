:

ik ben (net als Maarten van Rossum) een realist en woon ik in een mooi democratisch land en pas me aan aan de meerderheid. Maar echt niemand kan die hoge kosten vh koningshuis verantwoorden.

Kijk even naar andere koningshuizen in Europa, ze komen gemiddeld niet boven de 10miljoen uit. Ook even fatsoenlijk belasting betalen over ontroerend goed die in hun bezit is.

Sommige paleizen zijn in het bezit vh de Oranje's maar renovaties (van 60miljoen) worden door ons betaald, snap jij het nog?!

Ze staan niet boven de wet he ! maar in de praktijk draaien ze het liefhebbende (naieve) nederlandse volk een rat voor ogen.