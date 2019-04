Ik denk zomaar dat 99% van de kinderporno gehost wordt op het dark web, en vaststellen waar een server binnen het Freenode- of TOR-netwerk zich bevindt.. mwah.. niet heel trefzeker.

Zo heel moeilijk is het ook allemaal niet om in NL op reguliere wijze gehoste narigheid verwijderd te krijgen. Administratief is ook voor normale stervelingen binnen een paar seconden terug te vinden aan wie een IP-adres is toegewezen. Gewoon even invullen in het zoekboxje bij RIPE.net. Bestaande wetgeving is vervolgens prima geschikt voor opsporingsambtenaren om server in kwestie te traceren tot aan het netwerkpoortje ergens in een datacenter. Het probleem is vooral mankracht, maar ik hou mijn hart alweer vast voor nog meer draconische registratie- en controle-wetgeving want.. oh jee.. think about the children!