Ik vraag me nu werkelijk af wát men met dit soort berichtgeving eigenlijk wil bereiken. Of dat het gewoon wat roepen-om-het-roepen is geworden, áls het maar zijdelings iets met klimaat te maken heeft of zou kunnen hebben.

Dit is namelijk wel heel erg schaamteloos de laagst hangende kersjes uit de boom proberen te pietsen.

Hoe dan ook; stel dat iemand hiermee een klimaat statement wil maken. Je hebt het over basisbehoeften; voedsel en hygiëne. Zonder voedsel kan je een week of 2 maximaal, zonder hygiëne worden we in zo'n zelfde periode rap ziek. Dus. Wat wil iemand hiermee bereiken? Er valt niet te kiezen tussen ofwel jezelf schoon houden, ofwel niets eten.

Natuur of de mens, wie krijgt voorrang. Klimaat redden of eeuwige economische groei, U zegt het maar.

Dan kom je toch uiteindelijk op de keuze terecht; moet je als mens willen leven of moet je willen sterven, wat is minder slecht voor het milieu? Benieuwd wanneer iemand het lef heeft om daar een 'opiniestuk' over te schrijven, onderbouwd met de onvermijdelijke "wetenschappelijke onderzoeken".