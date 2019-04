Herenpils, Hollandsche aardappelschijfjes en walnootjes uit de Périgord paraat. Want Thierry Baudet is vanavond te gast bij people's champ Robert Jensen op RTL5, in de laatste uitzending van het seizoen van de razendpopulaire (maar door kijkcijferkastjes genegeerde) talkshow van Redpilled Robert (Voorburg - hij wel - 1973). Volgens de geruchten is tv-loze Thierry helemaal "on fire" en maakt de Admiraal van de Renaissancevloot een VUIST voor de duizenden collega zeevarenden die door windmolen worshippers over de kling worden gejaagd. Show is vorige week al opgenomen, dus het zal wel niet over die muitende aboreale bootsman gaan. Maar wat geeft het. Een talkshow is pas feest, als Den Thierry is geweest! Kijk dan.