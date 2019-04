Ja, toch een wake. Maar 1tje die het nodig vind om nadrukkelijk te vermelden dat het voor "alle" slachtoffer is. En die deze link bovenaan de pagina zet: Easter attacks and the politics of division Reach out to the Muslim communities that now live in fear of backlash .



Wat is dat toch, altijd weer die Pavlov reflex mbt "backlash"? Waarom was die angst er niet met Christchurch? En waarom werd de koppeling zelfs niet gemaakt toen die klootzak in Utrecht het NB zelf op z'n briefje krabbelde?