Zit als volgt: Graus geeft al vanaf 2007 op dat hij bij z'n moeder in Limburg te Heerlen woont, zo'n 235 kilometer verwijderd van Den Haag. Kamerleden die verder dan 150 kilometer van Den Haag wonen krijgen een maximale reiskostenvergoeding van 24.000 euro per jaar. Die klapt Dion dus al jaren dankbaar achterover, maar nu blijkt uit diepgravende onderzoeksjournalistiek door een gecombineerde task force van EenVandaag en de Volkskrant dat hij eigenlijk bijna nooit in Heerlen is, maar gewoon in Voorburg woont, op 11 kilometer afstand van de Tweede Kamer.

"Graus huurt namelijk sinds 2007 een appartement in Leidschendam-Voorburg, op zo'n 11 kilometer afstand van de Tweede Kamer. Een bewoner van het appartementencomplex bevestigt dat de PVV'er in haar flat woont en dat hij daar vaak vertoeft. In Heerlen vertellen buurtbewoners veelal hetzelfde verhaal. Volgens een van de buurtbewoners is Graus er ongeveer 'één keer in de maand of twee maanden'. Een andere buurman vertelt dat hij Graus 'nooit ziet' op zijn officiële adres."

"Dion Graus?", zegt hij verrast. "Zijn moeder woont hier wel, daar bij die rode auto." Graus zelf ziet hij echter nooit. Een derde buurvrouw zegt spontaan dat Graus niet in Heerlen, maar in Voorburg woont."

Is er dan helemaal niemand die zijn verhaal wel bevestig? Ah, jawel, zijn moeder. "Alleen de moeder van Graus beweert op een zaterdagmorgen dat hij inderdaad bij haar woont. "Maar hij is nu in Den Haag."

Als reactie natuurlijk weer de grandioze verklaringen die niemand behalve hijzelf onderschrijft. "Hij wordt naar eigen zeggen voortdurend achterna gezeten door mensen met slechte bedoelingen. Daarom woont hij op verschillende adressen." Ook zou de De Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid altijd op de hoogte zijn van zijn exacte locatie. "Ik heb een gps aan mijn broek hangen Iedereen die moet weten waar ik ben, weet waar ik ben. Ik ben een bedreigd politicus."

De NCTV weet van niks: "'Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen aan iemand het advies gegeven om zijn huis te verlaten'. Dat de dienst precies weet waar Graus op welk moment is, klopt niet. De organisatie geeft aan bij de beveiliging van politici geen gebruik te maken van gps-trackers. "Ook volgen wij politici niet via hun mobiele telefoon."

