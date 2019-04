Het aantal verkeersslachtoffers in Nederland is dodelijk gestegen, tot 678, de grootste toename sinds 1989. Denk daar maar eens aan, als u weer eens een agent de huid vol weet te schelden wanneer u over de vluchtstrook bent getjoept om de dagelijkse file te vermijden. Want de volgende keer staat er op de vluchtstrook weer iemand met een geplofte Renault-motor en dan staat diezelfde agent stukjes coureur uit het asfalt te schrapen om ervoor te zorgen dat u weer snel naar huis kunt rijden. "Het is hier een eldorado voor mensen die de regels aan hun laars lappen", zegt Koos Spee, niet die kabouter van Wegmisbruikers, maar die andere. Dan geeft Koos de schuld aan u en dan vergeet hij voor het gemak dat Nederland als eldorado van poepstraffen dat gedrag in de hand werkt, want als een bezopen kamikazepiloot uit Polen iemand doodrijdt krijgt-ie 120 uur schoffelen en vliegen de stoelen door de rechtbank. Zo leert nooit iemand wat. Dronken doodracers als Walter van Wijngaarden en zijn loser van een zoon Casper zitten na een paar jaar rijontzegging weer doodleuk achter het stuur. Pak dat papiertje maar af. Zuipen en rijden? Ga maar lekker de rest van je leven met de trein, doei. O ja, in Noord-Brabant zijn ze het slechtst in het verkeer, maar daar zijn ze weer goed in andere dingen. Zoals: carnaval vieren. En: worstenbroodjes eten.

