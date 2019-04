De Mark Rutte wiens hoofd en clublogo geschilderd staan op de blauwe envelop? De Mark Rutte van 'we verlagen de lasten'? Om precies te zijn de Mark Rutte van 'ik heb geleerd geen beloftes meer te doen maar hier heb je een belofte we gaan investeren en we verlagen de lasten'? Dezelfde Mark Rutte van 'het is logisch dat we wat teruggeven aan de samenleving want we hebben het met z'n allen gedaan en dus verlagen we de lasten'? Kent u 'm? Die Mark Rutte? Nou die Mark Rutte verlaagt de lasten helemaal niet.

"Ondertussen beweert het kabinet continu dat het de lasten verlaagt. Maar dat is slechts een Haagse werkelijkheid: de lasten stijgen door dit kabinet inderdaad minder hard dan oorspronkelijk het plan was, maar ze stijgen nog steeds." Aldus de Raad van State en die hebben ervoor gestudeerd. En nu geven we hier Mark Rutte de schuld, van hem krijgen we immers nog duizend euro, maar overal waar 'Mark Rutte' staat kunt u eender wie invullen. Ze tuffen u toch allemaal in de mond. Rapportje downloaden kan hier (PDF) en verder dient u in de pas te lopen, uw mond te houden & gewoon te betalen.