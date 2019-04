Ronald Prins, al jaren een soort schaduwminister voor IT-security bij onze overheid (en voorstander van de privacy verziekende sleepwet) beweerde altijd bij hoog en laag dat zijn keurige Delftse beveiligingsbedrijf geen zaken deed met schimmige -stanlandjes en overige dictaturen in het Midden-Oosten. Logisch: je wil je sleepnetsoftware niet in verband gebracht zien met landen die er na de aankoop regeringskritische burgers mee gaan vervolgen, folteren, of erger. Volgens Jansen & Janssen heeft Prins gelogen over die schone lei:

"Het Nederlandse IT-beveiligingsbedrijf Fox-IT was van 2006 tot 2012 zeer actief op de markt van de surveillance-industrie in het Midden-Oosten. De Golfregio was een belangrijke afzetmarkt voor het Delftse bedrijf. Fox-IT gaf besloten workshops, onder meer in Syrië, Egypte, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, waarin het haar producten probeerde te verkopen aan overheidsinstanties, militairen en inlichtingendiensten.

In 2007 adviseerde Fox-IT haar partnerbedrijf en tussenhandelaar AGT (Advanced German Technology) over het omzeilen van het Amerikaanse handelsembargo tegen Syrië. In 2008 gaf het bedrijf een training aan de National Defence Council in Egypte, en in 2011 was Fox-IT betrokken bij de opzet van het Forensic Lab, een surveillanceproject voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Saoedi-Arabië."

Oeps. Allemaal landen die laten we zeggen niet zo lekker bestuurd worden. En dat terwijl FoxIT en Prins ook nauw samenwerken met onze eigen overheid (sleepwetfan Prins is lid van de Toetsingscommissie op de sleepwet..). Buro Jansen & Janssen beroept zich op 'een grote hoeveelheid interne bedrijfsdocumenten en e-mails' en als hun onderzoek en beweringen blijken te kloppen, dan hebben we het over strafbare feiten. Het hele onderzoek van BJ&J is hier terug te vinden.